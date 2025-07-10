Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ve DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde ilçede DSİ tarafından yürütülen projelerin son durumları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ziyaretleri ile ilgili yaptığı açıklamada,

"DSİ'nin Sungurlu'muzda yürüttüğü ve İlçemizin geleceği açısından büyük önem arz eden projeler hususunda istişarede bulunduk. Nazik misafirperverlikleri ve verimli istişareleri için Sayın Genel Müdürümüze ve Sayın Bölge Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

