Çorum Kafkas Kültür Derneği, “Nesilden Nesile Kültür ve Dayanışma Gecesi” programı düzenleyecek.

16 Temmuz Çarşamba günü Devlet Tiyatro Salonunda saat 20.00’da yapılacak olan programda; Adigey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’na bağlı profesyonel gösteri ekibi Zori Maykop, Çorum Mazenef Mızıka Grubu ve Peserey Gup sahne alacak.

Çorum Kafkas Kültür Derneğinden etkinlik ile ilgili yapılan açıklamada, “Dernek olarak, kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediğimiz “Nesilden Nesile Kültür ve Dayanışma Gecesi” programımıza siz değerli hemşehrilerimizi davet etmekten onur duyarız. Bu anlamlı gecede, Kafkas halk danslarının en seçkin örneklerine ve ezgilerin büyülü ritmine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Kültürümüzün sesiyle, dansıyla ve dayanışma ruhuyla sizleri bu anlamlı gecede bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz” denildi.

Etkinliğin davetiye temin noktaları ise şunlar: “Usta İletişim (PTT arkası), Sokak Sandviç (Albayrak Caddesi), Salkım Manavı (23 Nisan Ortaokulu karşısı), Kayışoğlu Takı (Mevlana Otopark altı), Elif Optik (Gazi Caddesi)”