AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç'un babası Mehmet Aluç vefat etti.

Mehmet Aluç'un cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akboğaz köyünde dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, SGK İl Müdürü Ömer Tök, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, MHP İl Genel Meclis Üyeleri Duran Baysa, Salih Gardaş, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, siyaset ve iş dünyası, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar Nuh Aluç'a taziye dileklerinde bulundu.