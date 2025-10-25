Kahramanmaraş’ta bugün başlayacak Dünya Karakucak Güreş Şampiyonasında üç Çorumlu üç farklı görevde alanda olacak.

Milli Güreşci Fatih Erdin 90 kiloda milli takımda madalya mücadelesi verecek. Milli takım teknik heyetinde Çorum Belediyespor güreş antrenörü İlyas Güreş görev yapacak.

Çorum Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve aynı zamanda geleneksel güreş hakemi Uğur Çadır’da Dünya Şampiyonasında düdük çalacak.

22 ülkeden çok sayıda güreşcinin mücadele edeceği Dünya Şampiyonasında müsabakalar bugün başlayacak ve yarın yapılacak finaller ile sona erecek.