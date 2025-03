Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, bir siyasi partinin eczacı olan genel başkanına yönelik yapılan bir eleştiride, bir internet haber sitesi tarafından mesleğe yönelik küçümseyici ifadeler kullanılmasına tepki gösterdi.

Bir internet haber sitesinin kamuoyuyla paylaşılan bir açıklamasında eczacılık mesleği mensubu olan siyasi bir partinin genel başkanını eleştirirken eczacılık mesleğine yönelik kullanılan küçümseyici ve haksız ifadelerin, yalnızca bir kişiyi değil, bu ülkenin dört bir yanında halk sağlığı için gece gündüz emek veren on binlerce eczacıyı ve eczacılık mesleğinin temsil ettiği yüksek değerleri hedef aldığını kaydeden Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “Bu açıklamalar, bilimsel birikimi, kamusal sorumluluğu ve etik ilkeleriyle topluma hizmet eden eczacılık mesleğine karşı açık bir itibar suikastı niteliği taşımaktadır. Eczaneler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından resmen "birinci basamak sağlık kuruluşu" olarak tanımlanmıştır.

Bu tanım, eczacının yalnızca ilaç temin eden kişi değil; halk sağlığını önceleyen, koruyucu sağlık hizmetlerini yürüten, ilaç kullanımını yönlendiren ve toplumla ilk temas noktasında bulunan bir sağlık profesyoneli olduğunun devlet katında da kabulüdür” dedi.

Eczacıların, her mahallede, her ilçede hizmet veren eczanelerinde, vatandaşın ilk başvurduğu sağlık danışmanı olarak görev yaptığını kaydeden Erol Afacan, “İlaç üretim tesislerinde, kalite kontrol, Ar-Ge ve üretim süreçlerinin bizzat içinde yer almakta, kendi imkânlarıyla kurdukları yerli ve milli ilaç firmalarıyla ülkemizin ilaçta dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmakta, akademide, farmasötik teknoloji, farmakoloji, klinik eczacılık, biyoteknoloji gibi alanlarda bilim üreterek, yeni nesillere rehberlik etmekte, yurt dışında çeşitli ülkelerde bilim insanı, girişimci, kamu yöneticisi ve sağlık profesyoneli olarak ülkemizi onurla temsil etmektedir. Bu ülkenin eczacıları; pandemide, afette, ekonomik krizlerde ve en zor koşullarda dahi görevinden geri durmamış, halkın ilaca erişimi için canla başla çalışmış; sadece sağlık hizmeti değil, umut ve güven de sunmuştur. Eczaneler yalnızca ticarethane değildir, halk sağlığının ilk durağı, sağlık sisteminin temel taşı, devletin vatandaşa en yakın elidir. Bu nedenledir ki, bir meslek grubunu mesnetsiz ifadelerle küçümsemek, sadece o mesleği değil; sağlık sistemini, üretim ahlakını, bilimsel gelişmeyi ve kamu vicdanını hedef almaktır. Hiç kimse unutmasın, eczacılar bu milletin aklıyla, vicdanıyla, ilmiyle yetişmiş evlatlarıdır. Eczacılar, halkın sağlığını koruyan, devletin sağlık politikalarını sahada uygulayan, insan hayatına dokunan onurlu bir meslek grubudur. Eczacılar, üretir, iyileştirir, yönlendirir, öğretir, yol gösterir. Bu nedenle, eczacılık mesleğine yöneltilen haksız, aşağılayıcı ve mesnetsiz açıklamaları en güçlü şekilde kınıyor,

toplumun her kesimini, halk sağlığının sigortası olan bu kadim mesleğe ve mensuplarına karşı daha sorumlu, daha saygılı bir dil kullanmaya davet ediyoruz.

Ayrıca, bu mesleğe dönük hakareti ve itibarsızlaştırma çabasını içeren açıklamalara karşı tepe örgütümüz Türk Eczacıları Birliği tarafından gerekli tüm hukuki ve yasal girişimlerin ivedilikle başlatılacağından emin olduğumuzu da kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)