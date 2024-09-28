Erkekler Voleybol 2, ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor lig öncesi ilk hazırlık maçında bugün Ankara Barosu ile yapacak.

Sungurlu Belediyespor bugün saat 16’da Ankara Beştepe Voleybol Salonunda bu sezon 1. lig hedefi ile yola çıkan Ankara Barosu ile karşılaşacak.

6 Ekim’de başlayacak olan Erkekler 2. lig voleybol maçları öncesinde hazırlık maçı yapmak için Ankara Barosu ile karşılaşacak olan Sungurlu Belediyespor Teknik Sorumlusu Mustafa Özdemir hedeflerinin lig öncesi eksiklerini görmek olduğunu söyledi.

Yeni sezonda öncelikli hedeflerinin play-off oynamak olduğunu belirten Özdemir bu doğrultuda oluşturdukları kadro ile lig hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmaları maçta görmek için bugün oynayacakları Ankara Barosu maçında eksikleri görmeyi amaçladıklarını belirten Özdemir ‘İyi bir kadromuz var. Belirlediğimiz hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmaları ligin ilk maçına kadar sürdüreceğiz. Zorlu bir gruptayız ancak biz geçmiştede zorlukları aşmayı bildik bu sezonda öncelikli hedefimiz ile play-off oynayacağımıza inanıyorum’ dedi.