Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor 1954 Adanaspor karşısında antrenman maçı bile yapamadı.

Rakibine üç sette 22 sayı veren Sungurlu Efeleri 3-0’lık galibiyet ile haftayı üç puanla kapattı.

Programda saat 19’da başlaması gereken maç salonun boş olması ve iki takımında kabul etmesi üzerine saat 16’ya alındı. Adana Menderes Spor Salonunda oynanan maçta Sungurlu Belediyespor rakibi önünde çok rahat bir oyun çıkardı.

Genç oyunculardan kurulu rakibi önünde hücumdaki etkili oyunu ile bulduğu sayılarla seti 25-7 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Adanaspor takımının savunma direncini artırmasına karşın tecrübeli isimlerden kurulu Sungurlu Efeleri bu seti de 25-11 alarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette ise erken bulduğu sayılarla farkı açtı ve seti 25-6 maçıda 3-0 kazanarak 23. maçında 19. galibiyeti aldı ve ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Bu galibiyet ile Sungurlu Belediyespor ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Medicana’nın on puan önünde yer aldı.

Sungurlu Belediyespor ligde bu hafta sonunu oynamadan geçecek. Temsilcimizi sonraki hafta dört günde iki zorlu maç bekliyor. Sungurlu Belediyespor 28 Şubat cumartesi günü lig lideri Onikişubat Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak üç gün sonra bu kez ligde üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Bu iki maçta alacağı sonuçlar Sungurlu Efelerinin sıralamasını belirleyecek.