Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında ‘Dış Paydaş Protokolü’ kapsamında ara değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Prof Dr. Erkan Demirkan, Dr. Öğretim Üyesi Sibel Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Furkan Çamiçi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bir araya geldiler.

İki kurum arasında imzalanan ‘Dış Paydaş Protokolü’ kapsamında öğrencilerin gelişimine yönelik yeni fikirler ve iş birliği projeleri üzerinde görüşmeler yapıldı ve bir dizi kararlar alındı. Sporun akademik alt yapıyla güçlenmesi ve gençlerin geleceği için ortak çalışmaya devam edilmesi karara bağlandı.