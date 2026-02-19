Kulüplü Midi Kızlar Voleybol’da şampiyon Dinamikspor oldu.

Final maçında Çorum Gençlikspor’u 3-0 yenen Dinamikspor takımı mutlu sona ulaştı.

11 takımın mücadele ettiği kulüplü midi kızlar voleybol il birinciliğinde iki grupta oynanan maçlar sonunda finale yükselen Çorum Gençlikspor ve Dinamikspor takımları şampiyonluk için karşılaştı.

Maçın ilk setine iyi başlayan ve aldığı sayılarla rakibin direncini erken kıran Dinamikspor 25-15’lik skorla kazanarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette ise Çorum Gençlikspor maça ortak olmak için hücumda daha etkili oldu ve savunmada az hata yapınca büyük çekişmeye sahne olan seti final bölümünde bulduğu sayılarla 25-23 kazanan Dinamikspor takımı 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette ise Dinamikspor takımı rakibinin sete ve maça ortak olmasına izin vermedi ve erken bulduğu sayılarla Gençlikspor’un direncini erken kırdı ve seti 25-10 maçı da 3-0 kazanarak midi kızlar voleybolda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Üçüncülük maçı ertelendi

Kulüplü Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER) ile Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü arasında oynanması gereken üçüncülük maçı ertelendi.

Müsabakanın, üçüncülük maçına çıkacak takımlardan Milli Eğitim Spor Kulübü sporcularının ağırlıkta olduğu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun, Çorum’u temsil etmek üzere grup müsabakaları için Yozgat’ta olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.