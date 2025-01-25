Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor son maçında Kastamonu All Star takımı çıkmayacağı için haftayı maç yapmadan tamamladı.

Final grubunda mücadele etmeyi haftalar önce garantileyen Sungurlu Belediyespor’un pazar günü Kastamonu Taşköprü Spor Salonu’nda Alt Star takımı ile oynayacağı maça ev sahibi takım çıkmayacağını bildirdi. Bu maçta Sungurlu Belediyespor hükmen galip geldi.

Sungurlu Belediyespor takımına 1 Şubat tarihine kadar izin verildi.

Sungurlu Efeleri bu tarihte Sungurlu’da toplanarak beş günlük bir kamp yapacak ve üç hazırlık maçı yapacak.

Ardından da 7-9 Şubat tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak play-off yarı final maçlarına gidecek.