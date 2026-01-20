Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor üst üste beşinci maçından da galibiyet ile ayrılarak sıralamadaki yerini korudu. Evinde play-off yolundaki en güçlü rakiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’a fazla şans vermeyen Sungurlu Efeleri maçtan 3-0 galip ayrılarak 16 maçında 13. galibiyetini aldı.

Grupta oynanan diğer maçlarda Fenerbahçe Medicana Arkasspor karşısında 3-0 galip gelirken Şiran Akademi Ziraat Bank Kart karşısında zorlansada 3-2 galip geldi. Osmangazi Belediyespor, Niksar Belediyespor’u 3-1 yenerek play-off iddiasını devam ettirdi.

Ligde 17. hafta maçları ise bugün oynanacak. Sungurlu Belediyespor bugün saat 14’de Düzce Belediye Akademi deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Sungurlu Belediyespor Baş Antreenörü Mustafa Özdemir hedeflerinin belli olduğunu bu hedefe ulaşmak için galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi. Özdemir üç günde iki maç oynamanın kolay olmadığını ancak bunu başaracak kadroyaya sahip olduklarını belirterek ‘Rakibimizde play-off mücadelesi veriyor ve evlerinde kazanmak isteyecekler.

Zor bir maç olacak biliyoruz bizde Kocaeli maçının ardından bir antrenman yaptık dün yola çıktık ve akşam saatlerinde Düzce’de bir antrenman yaparak maçı