Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor 18. hafta maçında yarın evinde TVF Spor Lisesi karşısında galibiyet serisini yedi maça çıkarmak için mücadele edecek.

Ligde 17 maçta 14 galibiyet ve üç mağlabiyet alarak 38 puanla ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor ligde 16 maçta dört galibiyet ve 13 puanla 11. sırada bulunan TVF Spor Lisesi takımlarıyarın saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda karşılaşacak.

1. ligde Onikişubat Belediyespor takımı ligde oynadığı 15 maçıda kazanarak açık ara lider durumda bulunuyor. Sungurlu Belediyespor Onikişubat Belediyespor takımının performansına göre birinci olarak direk çıkma şansı oldukça az. Temsilcimiz ligi ikinci bitirerek direk final oynamayı hedefliyor.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir hedefe giden yolda her maçın önemli olduğunu ve yarın taraftarlarının desteği ile kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi. Özdemir her zaman olduğu gibi yarınki maçta da taraftarlarını yanlarında görmek istediklerini belirterek tüm Sungurluları salona davet etti.

Sungurlu Belediyespor- TVF Spor Lisesi maçını Ordu’dan Gamze Akman yönetecek. Maçın yardımcı hakemi Burak Karaca’nın babasının vefatı nedeni ile MHK tarafından değişiklik yapıldı ve yerine Hasan Olgun görevlendirildi. Maçta gözlemci olarak ise Hasan Öztürk görev yapacak.