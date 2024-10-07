Erkekler voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor sezonun ilk maçında Ankara Yedidağspor deplasmanında nefes kesen mücadeleyi 3-2 kazanarak sezona galibiyet ile başladı.

Beştepe Voleybol Salonunda oynanan maça iki takımda etkili başladı ve ilk set karşılıklı sayılarla geçti. Ev sahibi takım final bölümünde hücumda daha etkili olarak seti 25-23 kazandı.

İkinci sette maça ağırlığını koyan Sungurlu Efeleri rakibine şans vermedi ve bu seti 25-14 üçüncü setide 25-17’lik skorlarla kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette ev sahibi takımın mücadeyi yükseltmesi ile seti 25-23 alarak skoru 2-2 yaptı.

Final setinde de ev sahibi takım etkili başladı ve 11-8 öne geçti.

Bu sayıdan sonra rakibini hücumda durdurmayı başaran Sungurlu Belediyespor önce eşitliği yakaladı ve uzatmaya giden seti 17-15 maçıda 3-2 kazanarak sezona iki puanla başladı.