Erkekler Voleybol 1. liginde uzun bir aranın ardından yeniden mücadele etmeye hak kazanan Sungurlu Belediyespor sezonu yarın Konya’da açacak.

Sungurlu Efeleri sezonun ilk maçında Karapınar Anadolu Leoparları ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz sezon 2. lig play-off maçları sonunda 1. lige yükselmeye hak kazanan Sungurlu Belediyespor ilk maçında yarın saat 18’de Konya Karapınar Atatürk Spor Salonunda Karapınar Anadolu Leoparları takımı ile karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği Erkekler Voleybol 1. liginde ilk hafa tüm maçlar yarın oynanacak.

Arkasspor takımı ilk hafta rakibi Gümüşsu Gümüşhane takımı çıkmadığı için hükmen galip geldi.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve sezona galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi.

Güçlü bir kadro kurduklarını ve hedeflerinin play-off olduğunu belirten Özdemir ‘Yeni çıktığımız ligde bizi hedefimize ulaştıracak bir kadro kurduk. İyi bir kamp geçirdik tabiki henüz tam olarak lige hazır değiliz ancak Konya deplasmanından galibiyet ile dönerek lige üç puanla başlamak istiyoruz’ dedi.