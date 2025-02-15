Erkekler Voleybol 2. Lig Final Grubu ilk maçında Sungurlu Belediyespor, Adana Akkapı Oluşum takımına 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Sungurlu Efeleri kötü başladıkları maçta ikinci sette toparlandılar ancak maça ortak olmayı başaramadılar.

Eskişehir’de dün başlayan final grubu ilk maçına Sungurlu Belediyespor Sami, Selçuk, Ahmet, okan, Genç, Hasan, Mehmet, Burak, İsmail, Rıza, Ali ve Emre’li kadrosu ile mücadele ederken Akkapı Oluşum ise Ramazan, Emir, Melih, Rıdvan, Onur, Kadir, Ali, Turgut, Turgay, İshak, Fahri ve Aziz’li kadrosi ile mücadele etti.

Maça çok tutuk başlayan Sungurlu Belediyespor servis ve bireysel hatalar sonunda rakibinin üstünlüğüne engel olamadı ve aradaki farkı açan Akkapı Oluşum takımı bu seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci set ise çok dengeli geçti. Bu sette maça ortak olmak isteyen temsilcimiz servis hatalarını yapmadı ve hücumda daha etkili olmasına karşın bloktan sayı üretememesinin sıkıntısını son bölümde yaşadı. Karşılıklı sayılarla geçen bu sette hiç bir takım iki farkı bulamadı.

Baya baş giden bu seti uzatmalarda maç sayısı fırsatından yararlanamayan temsilcimiz iki hata sonucunda 26-24’lük skorla bu seti de kaybetti.

Üçüncü sette ise moralli Akkapı Oluşum takımı yine hücumda etkili olurken en etkili olduğu bölüm ise bloklardan bulduğu sayılarla temsilcimizin direncini erken kırdı ve seti 25-18 alarak 3-0 ile final grubuna galibiyet ile başladı.

Grubun diğer maçında ise Karacabey Belediyespor, Denizlispor Cavil takımını zorlu maç sonunda 3-1 yendi.

Sungurlu Belediyespor bugün saat 12’de ikinci maçında Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak. Temsilcimizin 1.lig hedefine ulaşmak için kalan iki maçını da kazanması gerekiyor.