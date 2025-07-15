Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” Projesi onaylandı.

Proje için hazırlanan protokol, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Çorum Merkeze bağlı köylerde mezarlıkların otlardan temizlenmesi, haşerelere karşı ilaçlanması, bakım ve onarımı, mezarlıklara direk ve Türk bayrağı dikilmesi, ibadethanelerin temizliği hedefleniyor. ÇOSTOG ekibi, geçtiğimiz aylarda Çorum’da 5 köyde mezarlık temizliği yapmış, temizlenen alana Türk bayrağı dikmiş ve bu davranışı ile takdir toplamıştı. Şimdi bu çalışmalar proje kapsamında devam ettirilecek.

KÖYLERDE YAZ SİNEMASI ŞENLİĞİ

Ayrıca köylerde “Yaz Sineması Şenliği” organize edilecek. Sinema kültüründen mahrum kalan köy çocukları için düzenlenecek olan “Yaz Sineması Şenliği”, çocukların gelişimi ve sosyal – kültürel faaliyetlerde bulunması açısından oldukça önem taşıyor.

TOPLUMSAL GÖNÜLLÜLÜK BİLİNCİ OLUŞTURULACAK

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, projenin amacını şu şekilde özetledi:

“Çorum Merkeze bağlı 180 köy bulunmaktadır. Köylerimizin birçoğu belirli bir geliri olmadığından bazı hizmetlerden mahrum kalmaktadır. Bunlardan bir tanesi de köy mezarlarının ve ibadethanelerinin düzenlenmesi. Maddi olanak sorunu ve insan gücü yetersizliğinden kaynaklı olarak, köy halkı bu hizmetleri yerine getirmekte zorlanmaktadır. Ayrıca bazı köy mezarlıklarında bayrak direkleri bulunmamaktadır. Mezarlıklarda bayrak bulunması oraya bir resmiyet kazandırdığı gibi, halkın milli birlik ve beraberlik duygularını da taze tutar. Bu nedenle mezarlıkların temiz olması ve bayrak direklerinin olması köy halkı üzerinde manevi yönde geniş bir etkiye sahiptir.

Bu kapsamda dernek imkanları ve gönüllülerle 5 köyde pilot çalışma yapılmış ve geri dönütleri olumlu olmuştur. Fakat derneğin gelir getirici bir faaliyeti bulunmadığından devam edilememiştir. Projemiz ile köy halkında milli / dini birlik ve beraberliğin sağlanması ve hizmet götürülmesi ve toplumda gönüllülük bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.” Proje, köy muhtarları ile işbirliği halinde sürdürülecek.