Elvançelebi Kültür-Sanat ve Spor Şenliği Masa Tenisi turnuvasında altı kategoride düzenlenen turnuvada dört kategoride katılım oldu.

Küçük kadınlar, yıldız kadınlan, genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerinde katılımın olduğu turnuvada 11 kadın 27 erkek toplam 38 sporcu mücadele etti.

Mecitözü Gençlik Merkezi Masa Tenisi Salonunda yapılan turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:

Küçük Kadınlarda Eda Aslan birinci Melisa Daş ikinci Ayçil Aykaç üçüncü Zülfiye Zeynep Çadır ise dördüncü oldu. Yıldız kadınlarda Eda Aslan birinci Ecrin Masal Aykaç ikinci Melisa Adaş ise üçüncü oldu.

Genç erkeklerde DenizOkumuş birinci İbrahim Çördük ikinci Mehmit Ali Karaca üçüncü İzzet Atmaca ise dördüncü oldu.

Büyük erkeklerde ise Mustafa Karayurt birinci Deniz Okumuş ikinci olurken Aydın Çıraklı üçüncü Behcat Koçak ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.