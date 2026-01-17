Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, parti olarak emekli aylıklarında enflasyon kayıplarını telafi için kanun teklifi verdiklerini belirtti.

Demokrat Parti Milletvekili Haydar Altıntaş’ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yıllarca bu ülkenin üretim gücünü sırtlamalarının sonunda kimseye minnet etmeden yaşaya bilmek için maaşlarının yüksek olması gerektiğini düşünerek meclise kanun teklifi verdiğini belirten DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Enflasyon farkının yarısının emekli maaşlarına yansıtılmasını öngören teklif SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, emekli aylıklarının enflasyon karşısında erimesini önlemek amacıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. Teklif, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yılın başında açıklanan resmi yılsonu enflasyon tahmini ile yıl sonunda gerçekleşen TÜFE arasındaki farkın yüzde ellisinin emekli aylıklarına ilave edilmesini öngörüyor. Düzenleme, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ile hak sahiplerini kapsıyor” dedi.

“Emeklilerin gelir kaybı artık tahammül sınırını aşmıştır” diyen Damar, şunları dile getirdi:

“Yıllardır yüksek seyreden enflasyon, sabit gelirli vatandaşların tamamında olduğu gibi emeklilerde de büyük bir refah kaybına yol açmıştır. Barınma, gıda, ulaştırma ve sağlık gibi zorunlu harcamalardaki artışlar karşısında, mevcut zam mekanizmaları emeklilerin geçim gücünü koruyamamaktadır.”

Merkez Bankası enflasyon tahminlerinin kamu politikalarında rehber kabul edildiğini, ancak yıl içinde ekonomik dengelerde yaşanan sapmaların emeklilerin kazançlarını fiilen erittiğini belirten Damar, “Gerçekleşen enflasyon ile tahmin edilen enflasyon arasındaki fark, özellikle yıl içinde gelir artışı almayan vatandaşlarımız için gelir güvenliğini zayıflatmaktadır. Sunmuş olduğumuz teklif, farkın tamamını değil yarısını emekli aylıklarına yansıtarak hem kamunun mali disiplinini gözetmekte hem de emeklilerimizin refah kaybını önemli ölçüde telafi etmektedir. Emekliler, bu ülkenin üretim gücünü sırtlamış, ömrünü çalışarak geçirmiş yurttaşlardır. Bugün onlara onurlu bir yaşam standardı sunmak devletin asli görevidir. Biz Demokrat Parti olarak bu görevin gereğini yerine getirmek için Meclis’teyiz. Demokrat Parti ve Demokrat Parti anlayışı ile ülkeyi yöneten 2002’den önce iktidar yönetimler, emeklilerimizi her zaman el üstünde tutmuş ve asgari ücretin üstünde bir maaş vermişlerdir. 2002’den sonra iktidara gelen bu iktidar emeklileri yok saymış ve maaşlarını her dönem kesintiye uğratarak onları 60 yaşından sonra yaşam haklarını ellerinden almıştır. Emeklileri açlığa mahkum etmişlerdir. Ev kiraların bile artış oranlarını emekli maaş artışlarından fazla artırmışlardır. Kendilerinin ve yandaşlarının doyumsuzluklarını kapata bilmek için her dönem emeklinin hakkından çalarak onları sefalete sürüklemişlerdir. Çorum şartlarında bile 20.000 TL maaş alan bir emekli geçinememekte olup açlık ve sefaletle boğuşmaktadır ki büyük şehirleri düşünemiyorum. Çünkü semt pazarlarını dolaştığımızda emeklilerin ve halkın durumu o kadar açık gözüküyor ki bunu iktidar ve iktidar yanlıların hiç görmüyor nedeni halktan ne kadar uzak olduğu halkın arasına girmediklerinden bellidir.”