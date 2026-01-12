Bir sezon Arca Çorum FK forması giyen Emircan Altıntaş ligin ikinci yarısı için Gebzespor ile anlaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gebzespor ara transfer döneminde Şanlıurfaspor'dan kanat oyuncusu Emircan Altıntaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon 9 maçta forma giydi Futbol kariyerine Beşiktaş’ın altyapısında başlayan 31 yaşındaki Emircan Altıntaş, Başakşehir’de profesyonelliğe adım attı.

Ardından Kırıkhanspor, Ümraniyespor, Sultanbeyli Belediyespor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor, Iğdır FK, Çorum FK ve Sakaryaspor forması giyen deneyimli futbolcu son olarak da Şanlıurfaspor'da oynadı.