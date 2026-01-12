U 18 Liginde altıncı hafta maçları cumartesi günü oynandı. A grubunda Mimar Sinanspor yoluna kayıpsız devam ederken B grubunda ise Vefaspor haftayı oynamadan üç puanla kapattı.

A grubunda lider Mimar Sinanspor grupta play-off için mücadele eden Gençlerbirliği karşısında zorlanmadı ve 5-1 galip gelerek altıncı maçından da üç puanla ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Maviay Gençlikspor, Osmancık Kandiberspor deplasmanında 4-2 kazandı ve üç puanın sahibi oldu. Çorum Anadolu FK ise haftayı oynamadan hükmen galibiyet ile tamamladı.

B grubunda ise lider Vefaspor ligden çekilen Ulukavakspor maçında oynamadan üç puanın sahibi oldu. İskilipspor deplasmanda HE Kültürspor’u 6-0 yenerek üç puanın sahibi olurken İskilipgücüspor ile Alaca Belediyespor arasındaki karşılaşma ise 2-2 beraberlikle tamamlandı ve iki takım haftayı birer puanla kapattılar.