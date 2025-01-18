Tenis İl Temsilcisi Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Tenis Teknik Kurulunda görevlendirildi.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu yeni yönetimi Federasyon bünyesinde görev yapacak kurulları açıkladıb Buna göre Tenis Teknik Kurulunda Çorum Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan ile birlikte Gözde Aydemir, Özgün Özdemir, Selma Bilgili ve Hülya Önem görev yapacak.

Öte yandan geçtiğimiz yılda Özel Sporcular Federasyonu Organizasyon Kurulunda görev yapan Çorum Buharaspor Başkanı Fatih Atlı bu dönemde aynı görevine devam edecek.