Ahlatcı Çorum FK’nın cumartesi günü sahasında oynayacağı Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarındaki indirim bu haftada devam etti.

Ayrıca skorbord kale arkası ve sağ kapalı tribünün tüm bloklarının kapalı olduğu belirtildi.

Ligde bilet fiyatlarını önceki hafta iç saha maçında Pendikspor maçında % 40 indirim yapan yönetim bu maçtada aynı fiyatlardan satışa devam ediyor.

Buna göre VİP B tribünü 900 lira, VİP A ve D 300 lira sol kapalı tribün 180 lira, maraton tribünü 150 lira kale arkası 60 lira ve misafir tribün bilet fiyatları ise 78 olarak açıklandı.

Bu maçta Çorum fK tribününü Erzurumspor harici tüm pasoliglerle bilet alınabilecek.

Bir taraftar tek TC ile en fazla beş bilet alabilecek,.