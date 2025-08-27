Çorum Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir zincir market şubesine kapatma cezası uyguladı.

Marketin kapılarını mühürleyen zabıta ekipleri, “Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır” yazılı büyük bir bilgilendirme afişi astı.

Zabıta ekipleri Eşref Hoca Caddesi'ndeki büyük zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etti.

Yapılan yasal işlemler sonucunda işletme, Belediye Encümeni kararıyla 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapatma kararının tebliğ edilmesinin ardından market şubesine giderek kapıyı mühürledi.

Ayrıca, “Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır” yazılı bilgilendirme afişi asıldı.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade edilemeyeceği belirtilerek; "Kaç harfli olursa olsun. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyiz.. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesini mühürleyerek 1 gün süreyle faaliyetten men ettik. Şikâyet için: Alo 153 / 0501 100 19 19" ifadelerine yer verildi.