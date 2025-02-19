Gelecek hafta sonu Çorum FK’nın deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK’da Valon Ethemi forma giyemeyecek.

Iğdır FK’nın geçen hafta deplasmanda Esenler Erokspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Valon Ethemi dördüncü hakeme yönelik hakareti nedeni ile üç maç ve 29.250 bin lira para cezası verildi.

Valon Ethemi bu ceza ile gelecek hafta sonu oynanacak Çorum FK maçında da forma giyemeyecek.

Aynı maçta kırmızı kart gören Muammer Sarıkaya ise bir maç ceza aldı ve bu hafta sonu oynanacak maçta forma giyebilecek.