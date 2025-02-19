Ahlatcı Çorum FK geçtiğimiz yıl geç yaşta kaybettiğimiz eski futbolcusu Mümin Talip Pazarlı’yı unutmadı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi ‘Unutulmaz Anıların Sahibi, Mümin Talip Pazarlı. 3. Lig şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan, sahadaki mücadelesiyle bizlere unutulmaz anlar yaşatan eski futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı’yı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

Onun azmi, kulübümüze olan bağlılığı ve bizlerde bıraktığı izler daima hafızalarımızda yaşayacak. Merhuma bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine sabırlar temenni ediyoruz. Sonsuza dek kalbimizdesin."