Arca Çorum FK'nın büyük umutlarla Pendikspor'dan transfer ettiği Emeka Eze bu sezon 3.golünü Iğdır FK'ya attı.

66, dakikada sol kanattan Erkan Kaş'ın ortasında savunmadan seken topta Eze buluştu rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Seken topu Pedrinho yerden sert vurarak topu ağlara gönderdi ancak maçın hakemi önce golü verdi ardından 6 dakika süren VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını işaret eti.

Penaltıda topun başına geçen Eze, kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi.

Bu sezon Çorum FK formasıyla 13 maçta 848 dakika süren alan Eze, 3olünün yanında 3 de asist yaptı.