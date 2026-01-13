Bir çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan geçirdiği sakatlık nedeni ile uzun süre minderden ayrı kalan Fatih Erdin mindere şampiyon olarak döndü.

Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve milli takımın değişik kategorilerinde defalarca milli mayoyu giyen ve büyük başarılara imza atan Fatih Erdin yaklaşık iki yıl süren sakatlık ve tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz aylarda yeniden mindere dönmüştü.

Geçtiğimiz ay yapılan Türkiye Şampiyonasında finalde kaybederek ikinci olan Fatih Erdin Antalya’da yapılan Uluslar arası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvasında 92 kiloda milli mayoyu giyen Fatih Erdin tüm rakiplerini yenerek sıkletinde şampiyon olarak birincilik kürsüsüne çıktı. Ankara İlbank kulüü adına güreşen Fatih Erdin kazandığı bu şampiyonluğun ardından hedefinin yeniden milli mayo ile Avrupa ve Dünya Şampiyonasında ülkesini temsil etmek istiyor.