Kadınlar 2. Liginde hafta sonu ve hafta içinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Osmancık Belediyespor-Çorum Arenaspor maçının hakem Tokat’tan gelirken hafta içi oynanacak iki maçta ise Çorum hakemleri düdük çalacak.

4 Ocak pazar günü saat 15’de Osmancık İlçe Spor Salonunda Çorum derbisinde Osmancık Belediyespor ile Çorum Arenaspor arasındaki maçı Tokat klasman hakemi Safa Tarun yönetecek yardımcılığınıda aynı ilden Osman Gövdeli yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Hasan Öztürk görev yapacak.

7 Ocak çarşamba günü Atatürk Spor Salonunda Çorum Arenaspor ile Superpoll Fındıklı1974 arasındaki maçı ilimiz klasman hakemi Eyüp Burak Cerit yönetecek yardımcılığını ise Hüseyin Kamber yapacak.maçın gözlemcisi de Hasan Öztürk.

Bu maçın ardından Çorum Voleybol ile Bayburt Gençlik Merkezi arasındaki maçıda ilimiz klasman hakemi Ayşegül İnce yönetecek yardımcılığını ise Ömer Karabıdak yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Turgut Yıldırım görev yapacak.