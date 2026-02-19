İskilip’te gençlerin ve sporseverlerin uzun süredir heyecanla beklediği Kapalı Spor Salonu ve halı saha projesinde önemli bir aşama daha geride kaldı.

Süreçte İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin üstün gayretleri ve yakın takibiyle çalışmalar hız kazanırken, Ocak ayında gerçekleştirilen ihalenin tamamlanmasının ardından sözleşme aşamasına geçildi.

Proje kapsamında Kapalı Spor Salonu ve halı sahanın 2026 yılı içerisinde İskiliplilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Tesisler, İskilip Spor Kompleksi kapsamında Bahabey Mahallesi 1008 ada 1 parsel üzerinde inşa edilecek.

Toplam 5 bin 800 metrekarelik spor kompleksi alanı içerisinde yer alacak projede; halı sahalar, spor kortları ve yarı olimpik yüzme havuzu da bulunacak.

Alanın 1.850 metrekarelik bölümüne ise 765 seyirci kapasiteli modern bir spor salonu yapılacak. Böylece ilçede hem amatör hem de profesyonel spor faaliyetleri için güçlü bir altyapı oluşturulmuş olacak.

Öte yandan Çorum İl Özel İdaresi tarafından Sakarya Mahallesi’nde, Gençlik Merkezi’nin yanında bulunan alana da sentetik çim yüzeyli bir halı saha kazandırılacak.

Gençlik Merkezi’ni de kapsayan toplam 1.592 metrekarelik alanın 450 metrekarelik bölümüne inşa edilecek halı saha ile özellikle gençlerin spor imkânlarının artırılması hedefleniyor.

Spor tesislerinin yapımı için düzenlenen ihaleye 14 firma teklif verdi. İhaleyi 45 milyon lira bedelle Van merkezli AYÇ Endüstri İnşaat Anonim Şirketi kazandı. İhale sözleşmesine göre tesislerin 300 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Hayata geçirilecek bu yatırımların, İskilip’te spor altyapısını güçlendirmesi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora teşvik etmesi ve ilçenin sosyal yaşamına önemli katkı sağlaması bekleniyor.