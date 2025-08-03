Anahtar Parti(A Parti) İl Başkanı Nurullah Müstet, Türkiye'nin dünya fındık üretimindeki liderliğini hatırlatarak, üreticilerin yaşadığı büyük sıkıntılara dikkat çekti. Verim düşüşü, maliyet artışı ve destek yetersizliği nedeniyle fındık üreticisinin tarihinin en zor günlerini yaşadığını belirten Müstet, fındıkta topyekûn bir stratejik seferberlik çağrısında bulundu.

“Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık %70’ini tek başına karşılayan bir ülke” diyen Müstet, “Ancak bu büyük üstünlüğe rağmen, üreticilerimiz gelir elde etmek bir yana, zarar ederek üretimden kopma noktasına gelmiştir. Bu, sadece çiftçinin değil, ülkenin kaybıdır” ifadelerini kullandı.

Fındık kokarcası ve kuraklık gibi çevresel tehditlerin fındığın verimini ve kalitesini ciddi biçimde düşürdüğünü vurgulayan Müstet, “Birçok bahçede randıman düşmüş, ürün dökülmüş, ilaçlamalar yetersiz kalmıştır. Devlet seyretmek yerine, derhal müdahil olmalıdır” dedi.

BİR KİLO FINDIK 190 TL'YE MAL OLUYOR

Müstet, üretim maliyetlerinin ulaştığı noktayı şöyle açıkladı: “Bugün bir kilogram fındığın ortalama üretim maliyeti 190 TL'yi aşmıştır. Gübre, işçilik, zirai ilaçlar ve sulama giderleri çiftçiyi boğmaktadır. Ancak devletin açıklayacağı alım fiyatı hâlâ bu maliyetin çok altında konuşulmaktadır. Bu, üreticiye açıkça 'üretme' demektir.”

6 ACİL ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Müstet, Anahtar Parti olarak fındıkta uygulanmasını önerdikleri acil çözüm planını 6 maddede kamuoyuyla paylaştı:

TMO TÜM FINDIĞI ALMALI

“Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticinin elindeki fındığın tamamını almalı, ürünün sanayiciye satışı yalnızca TMO aracılığıyla yapılmalıdır. Bu model, hem çiftçimizi korur hem piyasa istikrarını sağlar.

FİYATLAR MALİYET ESAS ALINARAK BELİRLENMELİ

190 TL/kg maliyet göz önüne alınmadan açıklanacak hiçbir fiyat üreticiye adil olamaz.

KÜÇÜK ÜRETİCİYE DESTEK VERİLMELİ

10 dekardan küçük bahçelere kg başına 20 TL, 10–50 dekar arası bahçelere 10 TL destek sağlanmalıdır.

DEVLET ÜRETİME BİLİMSEL ORTAK OLMALI

Tarım Bakanlığı ile üniversiteler üretimin doğrudan paydaşı olmalıdır. Her bahçede ne yapılması gerektiği bilimsel olarak belirlenmeli.

YENİ ÜRETİM BÖLGELERİ OLUŞTURULMALI

Samsun, Sakarya ve Düzce gibi düz arazilerde yeni bahçeler kurulmalı.

BİYOLOJİK MÜCADELE GÜÇLENDİRİLMELİ

Üniversitelerle iş birliği artırılmalı, doğaya dost çözümlerle sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.

FINDIK BİR MİLLİ SERVETTİR, ÜRETİCİYE BORCUMUZ VAR

Fındık, sadece Karadeniz’in geçim kaynağı değildir. Türkiye’nin ihracat gücüdür, milli servetidir. Bugün üreticisini korumayan bir devlet, yarın dünya pazarındaki gücünü kaybeder.”

(Haber Merkezi)