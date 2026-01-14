Liseli Gençler Floor Curling’de şampiyonluğu Mimar Sinan Anadolu Lisesi kazandı.

Tevfik Kış Spor Saalonunda yapılan Floor Curling il birinciliğinde dört okul mücadele etti.

İki gün süren yapılan müsabakalar sonunda Mimar Sinan Anadolu Lisesi tüm rakiplerini yenerek il birincisi oldu ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü olurken Güzel Sanatlar Lisesi ise takım halinde dördüncü oldu.

Müsabakaların sona ermesinin ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.