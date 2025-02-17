Ahlatcı Çorum FK’da Kocaelispor maçının ardından futbolculara bir gün izin verildi. Cumartesi akşamı oynanan Kocaelispor maçının ardından bir gün izin verilen futbolcular memleketlerine gittiler. Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 16’da tesislerde toplanacak ve saat 17’de yapacağı antrenmanla cumartesi günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlığı devam eden Ahmethan Köse ile Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Ferhat Adanaspor maçında forma giyemeyecek.