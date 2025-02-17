Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor arasındaki kardeş kulüp aynı şekilde devam ediyor. Cumartesi akşamı oynanan Kocaelispor - Çorum FK maçı için stada gelen taraftarlar ve basın mensuplarına pişmaniye hediye edildi.

Kocaelispor Yönetimi tarafından, maça gelen Çorum FK yöneticisi, basın mensubu ve taraftarlarına üzerinde, “Şehrimize hoş geldiniz. Kocaelispor dostluğunu unutmaz” yazılı pişmaniye ikram edildi. Kocaelisporlu taraftarlar Çorum’a ne zaman gitse Leblebi ikramı yapılmıştı. Bu kez Kocaelispor ev sahibi olduğu için, misafirlerimize pişmaniye ikram edildi.