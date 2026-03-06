Amatör Futbol’da sezonun ilk Türkiye Şampiyonası U 14 kategorisinde yapılacak.

Çorum Şampiyonu Vefaspor takımı 12-14 Mart tarihlerinde Ordu’da yapılacak bölge birinciliğinde ilimizi temsil edecek.

2025 – 2026 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları 80 ilden 155 takımın katılımı ile 22 grup merkezinde oynanacak. 4’er takımdan oluşan 5 grup 12- 13 Mart 2026, 8 ’er takımdan oluşan 16 grup ve 7 Takımdan oluşan grupta müsabakalar 12 - 14 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

Çorum Vefaspor’un mücadele edeceği Ordu grubunda birbirinden zorlu rakipler bulunuyor.

İki Samsun iki Trabzon, Tokat, Amasya ve Sivas şampiyonlarının mücadele edeceği Ordu grubunda sekiz takım dörderli iki grubu ayrılacak ve tek devreli maçlar sonunda grup birincisi takım diğer grup birincisi ile yarı final grubuna yükselmek için karşılaşacak.