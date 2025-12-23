Arca Çorum FK’da Sakaryaspor galibiyeti sonrasında üçlüğü takımın ilk golünü atan Samudio yaptırdı.

Ligde üst sıralara tutunma adına kritik maçta Sakaryaspor karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından kırmızı siyahlı takım taraftarları ile üç puan sevincini yaşadı.

Futbolcuların maçın bitiş düdüğü sonrasında kendi aralarında yaşadıkları sevincin ardından orta sahada geleneksel hale getirilen üçlük çekmeyi bu kez Samudio yaptırdı.

Tecrübeli futbolcu çocukları ile birlikte taraftara üçlük çektirdi ve galibiyet sevincini onlarla birlikte yaşadı.