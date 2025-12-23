Erkekler Voleybol 1. Liginde ilk yarının son hafta maçında Yücelen Anamurspor’u 3-0’luk net skorla yenen Sungurlu Belediespor ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.

Ligde ilk yarının son maçında namağlup ve kayıpsız lider Onkişişubat Belediyespor 13. maçında ligin en zayıf takımı Ziraat Bankkart karşısında rahat bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe’nin bay geçtiği haftada Sungurlu Efeleri ise evinde play-off mücadelesi veren Yücelen Anamurspor karşısında ilk iki seti rahat alırken üçüncü sette rakibinin maça ortak olma çabasına uzatmalarda izin vermedi ve bu seti de alarak ilk yarıyı 10 galibiyet ve üç mağlubiyet ile üçüncü sırada tamamladı.

Ligde ikinci yarı 6 Ocak salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sungurlu Belediyespor ilk maçta deplasmanda 3-2 yendiği Karapınar Anadolu takımı ile Sungurlu’da karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir ligin ilk yarısında kaybettikleri şanssız puanlar dışında iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Yeni bir takım olmalarına karşın her geçen gün üzerine koyarak gittiklerini belirten Özdemir; ‘Tecrübeli kadroları ile mücadele eden rakiplerimiz önünde ilk sezonumuzda iyi bir performans ortaya koyduk. İlk yarıyı zirveye daha yakın bitirebilirdik ama olmadı. Bizim sezon başı hedefimizbelli ve buna ulaşmak içinde elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Devre arasında aramıza yeni katılan yeni isimlerinde katılması ile ikinci yarıda çok daha iyi bir Sungurlu Belediyespor izlettireceğiz. Voleybol severler şundan emin olsun bizler ilçemize ve ilimizi ilk Efeler Ligi heyecanını yaşatmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Belediye Başkanımız ve kulüp başkanımızın destekleri ile bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bizlere yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.