Gelecek Partisi, 6. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı manifestoda, ülkedeki sorunların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sistemik bir nitelik kazandığını belirterek, kapsamlı bir yenilenme çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi, Türkiye'nin küresel ve iç sorunlarla çevrili tarihi bir eşikte olduğunu ifade ederek, ekonomik çöküş, ahlaki yozlaşma, gelir adaletsizliği, yargının araçsallaşması ve liyakatsizliğin yaygınlaşmasının toplumu büyük bir karamsarlığa sürüklediğini ifade etti.

Gelecek Partisi, çözüm olarak şu ana taahhütleri öne çıkardı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ikame edilecek.

Hukuk devleti yeniden tesis edilecek, yolsuzluklarla mücadelede kimseye ayrıcalık tanınmayacak ve tüm hukuk mağdurlarının sorunları çözülecek. Devlet yönetiminde ehliyet ve liyakat temel ilke olacak, mülakatlarla gençlerin geleceğinin karartılmasına izin verilmeyecek. Adil ve sürdürülebilir refah hedeflenecek, tarım ve hayvancılıkta kapsamlı reformlar yapılacak ve asgari ücretin açlık sınırının altında tutulmasına son verilecek.”