Ahlatcı Çorum FK’da tek sabit gelir kaynağı olarak görülen hasılatta kulüp üç maçta 940 bin lira zarar etti.

Ligde tutunmak ve üst sıraları zorlamak için iç saha maçlarında taraftar desteğinin manevi desteği kadar maddi desteğide çok önemli. Kırmızı Siyahlı takımda alınan kötü sonuçların ardından taraftar desteği giderek azaldı.

Son üç haftada evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve son olarak Boluspor maçlarındaki taraftar sayısı iki bini bulmadı. Sezon başında 1500’ün üzerinde kombine satılmasına karşın bu maçlara kombineli taraftarların bile gelmediği dikkat çekti.

Çorum FK’nın ligde evindeki son üç maçındaki seyirci hasıladı 60 bin lira olurken bu üç maçta kulübün ödediği para ise 1 milyon lirayı geçti. Kulüp gelir beklediği hasılattan üç maçta içerden 940 bin lira ödeme yapmak zorunda kaldı.