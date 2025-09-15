Çorum FK Gelişim Liginde sezona iki kategoride farklı galibiyet ile başladı.

Kırmızı Siyahlı U 14 takımı Zonguldak Kömürspor’u 3-0 U 15 takımı ise 6-0 yendi.

Gelişim Ligi 11. grupta mücadele eden Arca Çorum FK U 14 takımı ilk maçında Zonguldak Kömürspor karşısında her iki yarıdaki üstün oyunu sonunda sahadan 3-0 galip ayrılarak gruba iddialı bir başlangıç yaptı.

Bu maçın ardından iki takım U 15 takımları Devane sahasında karşılaştılar.

Kırmızı Siyahlı takım üstün oyununu altı golle süsleyerek sahadan 6-0 galip ayrıldı ve ilk haftanın lideri oldu. Arca Çorum FK U 14 ve U 15 takımları ligin ikinci haftasında cumartesi günü GMG Kastamonuspor deplasmanda karşılaşacak.