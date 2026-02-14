Gelişim Liginde Arca Çorum FK hafta sonu iki kategoride Keçiörengücü deplasmanda mücadele edecek.

Çorum FK U 16 ve U 17 kategorilerinde kırmızı siyahlı takım galibiyet arayacak.

Bugün saat 13.30’da Çorum FK u 16 takımı ile Keçiörengücü U 16 takımları Lalahan İlçe sahasında karşılaşacaklar. Bu kategoride Keçiörengücü U 16 takımı 27 puanla üçüncü sırada ve play-off mücadelesi veriyor. Çorum FK U 16 takımı ise 18 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Bu maçın ardından saat 15.30’da ise aynı sahada Keçiörengücü ve Çorum FK U 17 kadroları karşılaşacak.

Bu kategoride Çorum FK 31 puanla lider durumda ve play-off için avantajlı durumda. Ev sahibi Keçiörengücü takımı ise 20 puanla yedinci sırada bulunuyor.