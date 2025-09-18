Türkiye Futbol Federasyonu daha önce açıkladığı maç programında U16 ve U17 Bölgesel Gelişim Ligi'nin 21 Eylül Pazar günü oynanacağını duyurmuştu.

Dün Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri Departmanlığı U16 ve U17 Bölgesel Gelişim Ligi'nde maç tarih ve saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni açıklanan maç programına göre Arca Çorum FK'nın U16 ve U17'leri Ankara temsilcisi Alkula Spor Kulübü ile 20 Eylül Cumartesi günü oynayacak. U16'lar 11.00'de, U17'ler ise 13.00'de kozlarını paylaşacak.