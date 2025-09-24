Ankara’da yapılan Büyükler Badminton Süper Lig 6. etabında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak bitime iki hafta kala yeni sezonda da Süper Ligde mücadele etmeyi garantiledi.

İki yıldır Süper Ligde tamamen kendi alt yapısından yetiştirdiği isimlerle mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı 20-21 Eylül’de Ankara’da yapılan 6. etap müsabakalarında Murathan Eken, Mehmet Can Töremiş, Eyüp Koçak, Muhammed Mahmut Sert; Beren Aşkar, Ceren Özdemir ve Elif Naz Şişkinoğlu’ndan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Bu etapta yaptığı maçlarda Pursaklar Blediyespor’u 5-2 Anamur33spor’u 6-1, Egospor’u ise 4-3 yenerken Erzincan İl Özel idarespor’a ise 6-1 mağlup oldu.

Altıncı etap sonunda ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor 17 maçınıda kazanarak 51 puarla lider durumda bulunurken Erzincan Türk Telekomspor takımı ise 14 galibiyet ve üç mağlubyet ile 42 puanla ikinci aynı puanla Bürsa Osmangazi Belediyespor ise üçüncü sırada bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Bellediyespor 13 galibiyet ve dört mağlubiyet ile 39 puanla dördüncü Erzincan Özel İdarespor aynı puanla beşinci sırada yer alırken temsilcimiz Osmancık Barış Boyar Badminton takımı ise 9 galibiyet ve sekiz mağlubiyet ile 27 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Ligde son iki etap maçları öncesinde Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı transferlerle kadrolarını güçlendiren rakipleri önünde tamamen kendi alt yapısından yetiştirdiği isimlerle önümüzdeki sezonda Süper Ligde mücadele etmeyi garantiledi.