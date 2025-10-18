Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği sadece avlanma ve atış yapmadıklarını sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını güzel bir çalışma ile ortaya koydu.

Dernek yönnetimi ve üyeleri Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin açmış olduğu Filistin’e destek kermesinde stant açarak Filistinli kardeşlerine destek topladılar.

Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Serkan Kaya tüm avcı ve atıcılar olarak Filistinli kardeşlerinin yanlarında olmak onların sıkıntılarına azda olsa katkıda bulunmak için katıldıkları bu kermeste ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. Kaya yaptıkları kermeste en fazla geliri elde ettiklerini ve tamamını Filistin’e destek fonuna bağışladıklarını söyledi.

Dernek Başkanı Serkan Kaya Avcılar hakkında sosyal medyada çıkan bazı yorumlarla ilgili olarak tepkisini dile getirdi ve kötü propaganda yapıldığını belirterek ‘Biz Avcılar olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Bizleri medyada katil gibi sergileyen toplumlar iyi bilirki avcılardan devletine milletine zarar gelmez, aksine her zaman yanında olur.

Bize atalarımızdan miras kalan avcılık doğanın dengesini korumak ve devletin düzenlediği kara avcılık kanununa göre yürümektedir. Avcılar eline silahı alıp dağda her gördüğü hayvanı öldüren insanlar değil aksine doğal dengenin korunması için uğraşan kişilerdir. Az olanı çoğaltır çok olanı avlarız. Yüz yıllardır avcıların silahları devletinin yanında milli mücadelede siyahlı bir sivil toplum örgünü olarak durmuştur.

Bugün ülke, devlet ve Türk milleti düşmanları bizleri topluma kötü göstererek algı yaratıp silahlarımızı bıraktırmaya çalışmaktadır. Devletimiz nerde bize ihtiyaçı varsa orada olduk. Depremde göcük altında, arazide arama kurtarmada tarımda zararlı hayvanlarla mücadelede, Dünya ve Olimpiyat şampiyonasında birincilik kürsüsünde olduk. Verdiğimiz veriler çoğu esnafın on yılda verdiği vergiden fazladır.