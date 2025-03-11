Gelişim Liginde Çorum FK pazar günü konuk ettiği Kastamonuspor’u iki kategoride yenerek haftayı üçer puanla kapattı.

Pazar günü Devane sahasında oynanan ilk maçta Çorum FK U 14 takımı önünde ikinci yarıda Rüzgar, Ali Sarper ve Kaan’ın attığı gollerle 3-0 galip ayrılarak haftayı üç puanla tamamladı. Çorum FK bu galibiyet ile 38 puana yükseldi ve dördüncü sıradaki yerini korudu.

Bu maçın ardından iki takımın U 15 maçında ise Çorum FK ilk dakikalarda Akın ve Toprak’ın golleri ile 2-0 kazanarak üç puanla haftayı kapattı. Çorum FK U 15 takımı bu galibiyet ile 35 puanla altıncı sırada yer aldı.