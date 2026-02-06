Arca Çorum FK Gelişim Liginde U 14 kategorisinde yoluna lider ve namağlup olarak devam ederken U 15 takımı ise ikinci sırada play-off mücadelesini sürdürüyor.

U 14 Liginde 16. hafta maçlarında Çorum FK sahasında Kastamonuspor karşısında zorlansada rakibini 1-0 yenerek 13 galibiyetini aldı ve ligde namağlup açık ara liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım ligin 17. hafta maçında pazar günü Boluspor ile zorlu deplasmanda karşılaşacak.

Ligde son yedi hafta maçlarında Çorum FK U 14 takımı büyük bir sürpriz olmaz ise play-off hakkını büyük oranda garantiledi.

U 15 Liginde ise Çorum FK geçtiğimiz hafta sonu kritik maçta Boluspor’u evinde geriden gelerek 2-1 yenerek ligde ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Kırmızı Siyahlı takımın U 15 kadrosu bu hafta sonu play-off yolundaki diğer kritik maçta üçüncü sırada bulunan Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçı kazanması halinde final grubunu büyük oranta garantileyecek