Mersin’de düzenlenen Trap 4. Bölgesel Cumhuriyet Kupası 2. Bölge Müsabakalarında Çorumlu sporcular gençlerde kürsüye çıkmayı başardılar.

11-13 Ekim tarihleri arasında Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi yapılan yarışmalara Çorum’dan 14 sporcu katılırken toplamda ise 98 atıcı mücadele etti.

Yapılan atışlar sonunda genç erkeklerde Çorum’dan İsa Caymaz birinci olurken Galip Caymaz üçüncü Yusuf Yağız Bayram ise dördüncü oldu. Aynı kategoride Ertuğrul Çöp ise altıncı sırada yer aldı.

Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin il temsilcisi Ferhat Geçim, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi tesis amiri Onur Ersoy yarışma hakemleri ve Antrenörler tarafından verildi.