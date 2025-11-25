Masa Tenisi Gençler İl birinciliğinde kızlar ve erkeklerde Çorum Arenaspor takımı birinciliği kazandı.

Erkeklerde beş kadınlarda ise dört takımın mücadele ettiği il birinciliği Yeni Spor Salonunda yapıldı. Çorum Arenaspor ve Çorum Gençlikspor A ve B takımları kürsüde tüm kupa ve madalyaları aldılar.

Genç Kadınlar da Arenaspor A takımı Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Ayşe Zeynep Ilıca ve Zeynep Belis Kuşgöz’lü kadrolu ise ile birinciliği kazanırken Gençlikspor A takımı Nazlı Şahan, Nehir Bolat, Elif Sare Akdanalı, Elif Duru Becer v Armin Şeker’li kadrosu ile ikinci Arenaspor B takımı Elif Ünlü, Arnisa Şeker ve Eylül Ece Becer’li kadrosu ile üçüncü olurken Gençlikspor B takımı ise Elif Su Erkoç, Öykü Deniz Erkoç, Elvin Çelik ve Beyza Özdemir’den oluşan takım ile dördüncü oldu.

Genç erkeklerde ise Çorum Arenaspor A takımı Yiğis Hüseyin Subaşı, Orçun Çelik, Ahmet Çelik, Kaya Temir ve Mehmet Karavelioğlu’lu kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak birinci olurken Gençlikspor A takımı Canberk Sevindik, Tunay Deniz Sakınç ve Mustafa Kasatura’dan oluşan takımı ile ikinci Arenaspor B takımı Mustafa Secer, Mehmet Secer, Kaan Sevinç ve Ateş Özer’li kadrosu ile üçüncü oldu. Gençlikspor B takımı ise Aliyar Madık, Ahmet Tuna Özçerezci. Akif Bedik ve Ali Toprak Erkoçak’lı takımı ile dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Zeynel Satılmış, Çiğdem Ünlü, Masa Tenisi Hakem Komitesi Başkanı Cemalettin Hoşgör, Hitit Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kordiyoloji Bölüm Başkanı Prof Dr. Yusuf Karavelioğlu, Halk Bankası Müdür Yardımcısı Atilla Seçer tarafından sporcuların ödülleri verildi.