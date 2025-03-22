Hitit Üniversitesi ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki Sportif Faaliyetlere İlişkin iş birliği protokol toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran yönetiminde yapılan toplantıya Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Eğitimcileri; Doç. Dr. Çisem Ünlü, Arş. Gör. Dr. İrem Türkmen, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Evli ile Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ayşe Şenyuva ve Ferhat Yıldız katıldılar. Toplantıda Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılacak sportif faaliyetlere ilişkin işbirliği protokolüne son şeklin verildiği belirtildi.