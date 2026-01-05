Kadınlar Hentbol 2. ligindeki temsilcimiz Çorum Gençlikspor ilk galibiyetini Esan Akü Merkez takımını 38-23 yenerek aldı. Grupta ilk iki maçını kaybeden Çorum Gençlikspor üçüncü maçında dün Tevfik Kış Spor Salonunda Kastamonu temsilcisi Esan Akü Merkez takımı ile karşılaştı.

Maçı Gençlikspor Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu Şube Müdürleri, Hentbol İl Temsilcisi ve taraftarlar takımlarına destek verdiler. Rakibi önünde maça hızlı başlayan ve ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Çorum Gençlikspor ilk yarıyı 18-10 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren ve rakibini maça hiç ortak etmyen Çorum Gençlikspor maçtan 38-23 galip ayrılarak ilk yarıyı galibiyet ile tamamladı.