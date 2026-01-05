Kadınlar Voleybol 2. Liginde dün Osmancık’ta oynanan Çorum derbisinde Osmancık Belediyespor, Çorum Arenaspor önünde son iki seti büyük çekişmeye sahne olan maçı ev sahibi takım 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Ligde üçüncü sırada bulunan Osmancık Belediyespor ile beşinci sırada bulunan Çorum Arenaspor arasındaki maça ev sahibi takım hızlı başladı. İlk sette hücumda etkili olan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Osmancık Belediyespor bu seti 25-13 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette te Osmancık Belediyespor oyunda kontrolü devamlı elinde bulundurdu ve rakibinin sete ortak olmasına izin vermeyerek bu seti 25-13 aldı ve 2-0 öne geçerek morallendi.

Üçüncü sette ise Arenaspor takımı maça ortak olmak için ilk iki setten daha etkili bir oyun ortaya koydu ve rakibine kolay sayı şansı vermeyince seti 25-21 alarak durumu 2-1 yaptı ve maça ortak oldu.

Dördüncü set ise tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Karşılıklı sayılarla geçen maçın son bölümünde 19-17 üstünlüğü yakalayan Arenaspor bu üstünlüğünü koruyamadı ve set tam sekiz kez uzatmaya gitti. Osmancık Belediyespor kaçtı Arenaspor kovaladı ve 33-32 öne geçen Osmancık son hücumda sayıyı buldu ve seti 34-32 maçı da 3-1 kazanarak haftayı üç puanla kaparak üçüncü sıradaki yerini korudu.